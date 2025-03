Premiê do Canadá convoca eleições antecipadas 'para enfrentar Trump'

"Há muito mais a ser feito para proteger o Canadá. Investir no Canadá, construir o Canadá, unir o Canadá. É por isso que estou pedindo um forte mandato positivo dos meus compatriotas canadenses. Acabei de solicitar que a governadora geral dissolva o Parlamento e convoque uma eleição para 28 de abril, e ela concordou", afirmou Carney aos repórteres depois que a governadora geral — representante pessoal do rei Charles, chefe de Estado do Canadá — aprovou opedido de eleição.

Carney, ex-banqueiro central por duas vezes e sem experiência anterior em campanhas políticas ou eleitorais, conquistou a liderança Liberal há duas semanas ao convencer os membros do partido de que era a melhor pessoa para enfrentar Trump.

Agora, ele tem cinco semanas para conquistar os canadenses. As pesquisas sugerem que os liberais, que estão no poder desde 2015 e apareciam muito atrás dos conservadores da oposição no início do ano, agora estão ligeiramente à frente dos rivais.

"Passamos de uma eleição em que as pessoas queriam mudanças para uma eleição que é realmente muito mais sobre liderança", disse Darrell Bricker, presidente-executivo da Ipsos Public Affairs.

"A capacidade dos conservadores de atacar os liberais diminuiu muito, porque as pessoas estão concentradas no aqui e agora e no futuro próximo, e não no que aconteceu nos últimos 10 anos", afirmou ele por telefone.