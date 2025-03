Após ouvir defesa, STF deve tornar Bolsonaro réu por tentativa de golde de Estado

Aliados do ex-presidente, que pregam anistia e tentam afastar a tese de ruptura, já definiram a linha do discurso que vão usar em torno do caso.

"Elize Matsunaga que esquartejou o esposo, foi condenada a 16 anos enquanto mulheres com bandeiras, com bíblias, podem ser condenadas a 17 anos. Qual o critério? Golpe? Que golpe? Quem estava à frente do golpe? Qual é a instituição? Exército, Marinha, Aeronáutica?", indagou diante das câmeras de TV o líder da oposição Luciano Zucco (PL/RS), antes de entrar no prédio do STF para acompanhar a sessão com Bolsonaro, nessa terça-feira.

Para o Ministério Público, as perguntas são de fácil resposta, a partir da investigação da Polícia Federal. "Os delitos descritos na denúncia não são de ocorrência instantânea. Eles compõem uma cadeia de acontecimentos articulados para que, por meio da força ou da sua ameaça, o presidente da República, Jair Bolsonaro, não deixasse o poder, ou a ele retornasse, contrariando o resultado das eleições", descreveu o procurador-geral da República, Paulo Gonet, ao defender o recebimento da denúncia contra Bolsonaro e demais acusados.

"A organização criminosa documentou o seu projeto e, durante as investigações, foram encontrados manuscritos, arquivos digitais, planilhas e trocas de mensagens reveladores da marcha, da ruptura da ordem democrática", acrescentou.

Alguns detalhes chamaram a atenção no primeiro dia de julgamento, como a defesa do general Augusto Heleno que, ao defender o militar, lavou as mãos em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

"O que a Procuradoria-Geral da República traz contra o senhor Augusto Heleno? Primeiro, que ele teria participado de uma live no dia 29 de julho de 2021. E aqui participar, senhores, é tal qual os servidores que estão atrás dos senhores. Ele ficou sentado, não falou uma palavra, não fez um gesto, não fez absolutamente nada. Quem participou da live falando e atuando em primeiro plano seria o ex-presidente Jair Bolsonaro", comparou o advogado Matheus Milanez.