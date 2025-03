O julgamento: Bolsonaro acima de tudo, e Deus que lute

O advogado do Ramagem (que foi chefe da Abin) disse que seu cliente foi acusado de construir a mensagem do golpe, mas que eram só três arquivinhos mequetrefes e que não tinha nada demais escrito. Assim como não era nada demais ter em seu computador os dados do corpo societário da Positivo (empresa que cuidava das urnas eletrônicas).

O advogado do Almirante Garnier (que era chefe da Marinha e disse que estava com as tropas prontas se Bolsonaro precisasse) estava empenhado em reclamar do fato de que os outros comandantes do Exército e da Aeronáutica não estavam sendo denunciados. Eles nunca foram ouvidos como suspeitos, mas apenas como testemunhas (já que eles teriam ficado calados também quando ouviram falar dos tais decretos).

O advogado do Anderson Torres (ex-ministro da Justiça) disse que seu cliente só participou de uma live de duas horas em que falou 4 minutos e só leu um relatório sobre investigação de ataque hacker a urnas eletrônicas. Ah, então tá bom.

E também garantiu que a viagem do cliente na época do 8 de Janeiro para os States já estava marcada desde julho do ano anterior. (Torres saiu do governo Bolsonaro e era o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Ele é acusado de ter deixado o 8 de Janeiro acontecer.)

O advogado do general Augusto Heleno foi mais ousado e disse que a procuradoria montou uma narrativa terraplanista do golpe. Ele garantiu que Heleno apenas ficava calado lá atrás nas lives e nunca disse nada sobre golpe. E se agarrou na delação do Cid, que disse que nunca viu uma ação operacional ou de planejamento por parte do general Heleno.

A delação