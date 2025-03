Ação climática ambiciosa pode aumentar PIB global de 2040 em 0,2%, diz estudo da OCDE

Por Riham Alkousaa

BERLIM (Reuters) - Uma ação climática acelerada poderia aumentar o PIB global em 0,2% até 2040, em comparação com as políticas atuais, mostrou um estudo na terça-feira, no momento em que delegados de 40 países se reúnem em Berlim para definir a agenda da cúpula da COP30 no Brasil, no final deste ano.

Uma análise feita pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento afirmou que políticas climáticas bem elaboradas não apenas reduzem as emissões, mas também podem aumentar a eficiência, a produtividade e a inovação -- potencialmente aumentando a produção em um valor equivalente ao tamanho da economia da Suécia.