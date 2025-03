Kremlin acusa Kiev de atingir deliberadamente repórteres russos com ataque fatal

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin acusou nesta terça-feira os militares ucranianos de terem deliberadamente atacado com um ataque fatal um grupo de jornalistas russos que trabalhavam em parte do leste da Ucrânia controlada por Moscou com um ataque fatal.

O ataque matou Alexander Fedorchak, um correspondente de guerra do meio de comunicação russo Izvestia, bem como o operador de câmera Andrei Panov e o motorista Alexander Sirkeli, que trabalhavam para o canal de televisão Zvezda, informou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia na segunda-feira.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, expressou suas condolências às famílias daqueles que perderam suas vidas.