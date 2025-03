Rússia diz que assinará acordo sobre Mar Negro se EUA derem "ordem" a Zelenskiy

SUCESSOR DO ACORDO DO MAR NEGRO

O cessar-fogo marítimo em discussão seria um sucessor do acordo anterior do Mar Negro que permitiu que a Ucrânia exportasse com segurança quase 33 milhões de toneladas de grãos, apesar da guerra.

Moscou se retirou em 2023, dizendo que suas próprias exportações de alimentos e fertilizantes enfrentavam sérios problemas devido às sanções ocidentais que afetavam pagamentos, logística e seguros. Kiev havia acusado anteriormente a Rússia de obstruir a iniciativa.

Lavrov disse que o mercado de grãos e fertilizantes precisa ser "previsível". Ele afirmou que a Rússia não poderia acreditar na palavra de Zelenskiy, uma acusação que Zelenskiy frequentemente faz a Putin.

A iniciativa do Mar Negro foi a prioridade das discussões em uma reunião entre autoridades norte-americanas e russas na Arábia Saudita na segunda-feira, acrescentou Lavrov.

O Kremlin disse mais cedo na terça-feira que tanto a Rússia quanto os EUA estavam analisando o resultado das negociações, mas os detalhes não seriam divulgados.