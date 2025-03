Xi pede a líderes empresariais que protejam comércio em meio à iminência de tarifas de Trump

O desconforto de longa data em relação às regulações cada vez mais rígidas da China, às repressões abruptas às empresas estrangeiras e a um ambiente de negócios desigual que favorece as empresas estatais chinesas também estão minando a confiança empresarial.

"Precisamos trabalhar juntos para manter a estabilidade da indústria global e das cadeias de suprimentos, o que é uma garantia importante para o desenvolvimento saudável da economia mundial", disse Xi aos líderes empresariais, que incluíam os executivos de AstraZeneca, FedEx, Saudi Aramco, Standard Chartered e Toyota.

Cerca de 40 executivos participaram da reunião, a maioria dos quais representava o setor farmacêutico. A reunião durou pouco mais de 90 minutos e sete empresas foram convidadas a falar, segundo uma fonte com conhecimento direto do planejamento.

"Os CEOs com quem conversei, e conversei com muitos deles, acharam que valeu a pena", disse Sean Stein, presidente do Conselho Empresarial EUA-China e um dos participantes da reunião. "O presidente não apenas reconheceu os vários desafios enfrentados pelas empresas e pelo setor, mas, em muitos casos, prometeu que o governo tomará providências."

A frequência de reuniões entre executivos estrangeiros e autoridades chinesas de alto nível tem aumentado no último mês, depois que dados oficiais mostraram que o investimento estrangeiro direto despencou 27,1% ao ano em termos de moeda local em 2024, marcando a maior queda desde a crise financeira global de 2008.

"As empresas estrangeiras contribuem com um terço das importações e exportações da China, um quarto do valor agregado industrial e um sétimo da receita tributária, criando mais de 30 milhões de empregos", disse Xi.