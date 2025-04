Putin está aberto a restaurar laços entre Rússia e Finlândia se Helsinque quiser, diz Kremlin

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin disse nesta terça-feira que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, está aberto à ideia de restaurar as relações entre a Finlândia e a Rússia, que acusou Helsinque de reduzi-las a "quase zero" depois de sua adesão à aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

A Finlândia, que compartilha uma fronteira de 1.300 km com a Rússia, aderiu à aliança militar em 2023, o que Moscou considerou na época como um perigoso erro histórico.

A Finlândia fechou sua fronteira terrestre com a Rússia no mesmo ano, acusando Moscou de usar a migração como arma contra a nação nórdica, uma afirmação que o Kremlin negou. O governo finlandês disse no ano passado que estava estendendo o fechamento das fronteiras terrestres com a Rússia indefinidamente.