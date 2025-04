Voepass pede recuperação judicial após acidente aéreo com 62 vítimas

Em nota, a Voepass afirmou que, caso o pedido de recuperação judicial seja aceito pela Justiça, todos os passivos da empresa serão congelados e renegociados com base em um plano detalhado, a ser apresentado aos credores.

A companhia esclareceu ainda que o processo não abrange as ações indenizatórias relativas ao acidente, que estão sendo conduzidas diretamente pela seguradora.

A empresa também apontou, no pedido à Justiça, o descumprimento de um contrato com a Latam como um dos fatores que agravaram sua situação financeira. Segundo apuração da coluna, o acordo entre as duas empresas ia além da venda de passagens em sistema de codeshare, como alegava a Latam.

O contrato de parceria, assinado em 17 de junho de 2024 e mantido sob sigilo, previa uma receita de R$ 6,5 bilhões em nove anos, com margem de lucro estimada em 10% (R$ 650 milhões), condicionada ao cumprimento de metas. O documento também concedia à Latam poder sobre decisões estratégicas da Voepass, incluindo a necessidade de autorização prévia para a obtenção de novos empréstimos voltados a investimentos.

Procurada, a Latam não se pronunciou sobre o conteúdo do acordo.