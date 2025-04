Mortes no trânsito dos EUA caíram 3,8% em 2024, menor número desde 2020

Por David Shepardson

WASHINGTON (Reuters) - As mortes no trânsito dos Estados Unidos caíram 3,8% em 2024, fechando o ano em 39.345, número mais baixo desde 2020, informou a Administração Nacional de Segurança no Trânsito nas Rodovias (NHTSA, na sigla em inglês) nesta terça-feira.

As fatalidades nas estradas norte-americanas, no entanto, permaneceram acima dos níveis pré-Covid, segundo a NHTSA.