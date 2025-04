Daniel Noboa terá dificuldade com Assembleia Nacional do Equador, mas sua mãe pode ajudar?

Por Alexandra Valencia

QUITO (Reuters) - O presidente do Equador, Daniel Noboa -- herdeiro de negócios que ganhou um novo mandato no domingo por uma surpreendente margem ampla -- pode ter dificuldades para aprovar projetos de lei na Assembleia Nacional dividida do país, onde a coalizão de sua rival nas eleições está próxima da maioria.

Sua mãe -- a médica e parlamentar Annabella Azín -- pode ser uma grande parte da solução, se ele estiver disposto a assumir algum risco político.