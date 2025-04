Ex-gerente de necrotério de Harvard acusado de vender partes de cadáveres vai se declarar culpado

Ele optou por se declarar culpado em vez de ir a julgamento, previsto para 5 de maio, junto com uma mulher que, segundo os promotores, comprou de Lodge e de sua esposa partes de corpos.

Lodge, de 57 anos, pode pegar uma pena máxima de 10 anos de prisão. Seu advogado preferiu não tecer comentários nesta quinta-feira.

Os promotores afirmam que de 2018 a 2022 Lodge roubou partes de cadáveres, incluindo cabeças, cérebros, pele e ossos, e as transportou do necrotério de Harvard, em Massachusetts, para sua casa em Goffstown, New Hampshire, onde ele e sua esposa as venderam.

Segundo os promotores, Lodge às vezes permitia que compradores em potencial entrassem no necrotério da instituição para examinar os corpos humanos doados a Harvard e selecionar as partes a serem compradas. Os compradores, em sua maioria, revendiam as partes dos corpos, segundo os promotores.

As famílias que confiaram os restos mortais de seus entes queridos a Harvard entraram com cerca de uma dúzia de ações judiciais contra a escola após a prisão de Lodge e de outros envolvidos no escândalo, acusando-a não cuidar direito dos corpos.

Um juiz de Massachusetts, no entanto, rejeitou essas ações no ano passado, dizendo que não conseguiram mostrar de forma plausível que Harvard não agiu de boa fé ao lidar com os corpos ou que era legalmente responsável pela conduta "horrível" de Lodge.