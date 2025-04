Lula diz que quer "negociar com todo mundo", e não ter que escolher entre EUA e China

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira que não deseja que o Brasil seja envolvido em uma nova Guerra Fria e tenha que escolher entre os Estados Unidos ou a China, reiterando sua defesa do multilateralismo e do livre comércio.

"Você não quer Guerra Fria", disse Lula ao presidente do Chile, Gabriel Boric, em visita ao Brasil. "Eu não quero Guerra Fria. Eu não quero fazer opção entre os Estados Unidos ou China. Eu quero ter relações com os Estados Unidos, eu quero ter relação com China!, disse o presidente brasileiro durante declaração à imprensa.

"Eu quero negociar com todo mundo, eu quero vender e comprar. Fazer parceria", acrescentou.