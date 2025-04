Principal produtor do programa "60 Minutes", da CBS, deixa cargo citando preocupações editoriais

"Nos últimos meses, também ficou claro que eu não teria permissão para comandar o programa como sempre o fiz. Tomar decisões independentes com base no que era certo para o 60 Minutes, certo para o público", escreveu Owens em uma nota para a equipe do programa. Depois de defender o programa "de todos os ângulos, ao longo do tempo, com tudo o que pude", ele decidiu se afastar.

Na semana passada, Trump atacou novamente o "60 Minutes", dizendo que o programa veiculou duas histórias imprecisas sobre ele e pressionou a Comissão Federal de Comunicações (FCC, na sigla em inglês) a tomar providências.

A FCC já analisa se a entrevista de Harris violou as regras de "distorção de notícias". Embora a agência esteja proibida de censurar ou infringir os direitos da Primeira Emenda da mídia, as emissoras não podem intencionalmente distorcer notícias.

O presidente da FCC, Brendan Carr, disse em fevereiro que a comissão estava nos estágios iniciais de sua análise da oferta da empresa controladora da CBS, a Paramount Global, que busca a aprovação da agência para uma fusão de US$8,4 bilhões com a Skydance Media.

A agência federal tem autoridade sobre a transação, já que precisa aprovar a transferência das licenças de transmissão de televisão detidas pela CBS. O acordo foi prorrogado por 90 dias, e as empresas aguardam a aprovação regulatória.

Carr disse em novembro que a reclamação sobre o "60 Minutes" provavelmente surgiria durante a análise da transação pela FCC.