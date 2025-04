Índia busca militantes na Caxemira enquanto cresce tensão com o Paquistão

O chefe do Exército da Índia visitou Srinagar, capital da Caxemira indiana, e as autoridades vasculharam Pahalgam, pitoresca cidade onde o ataque ocorreu na terça-feira.

A Índia afirmou que havia elementos paquistaneses no ataque, no qual 26 homens foram baleados em um prado. Islamabad negou qualquer envolvimento.

As nações com armas nucleares adotaram uma série de medidas uma contra a outra, com a Índia colocando em suspenso o Tratado das Águas do Indo, de importância crítica, e o Paquistão fechando seu espaço aéreo para as companhias aéreas indianas.

Negociado em 1960, o tratado dividiu o rio Indo e seus afluentes entre os dois países e regulamentou o compartilhamento de água.

"Garantiremos que nenhuma gota de água do rio Indo chegue ao Paquistão", disse o ministro indiano de Recursos Hídricos, C.R. Paatil, em um post no X.

O Paquistão depende muito do sistema do Indo para energia hidrelétrica e irrigação, e disse que qualquer tentativa de interromper ou desviar suas águas será um "ato de guerra".