Trump diz estar aberto a se reunir com líderes do Irã e vê chance de acordo

Trump, em uma entrevista de 22 de abril à revista Time, publicada nesta sexta-feira, disse: "Acho que vamos fazer um acordo com o Irã", após conversações indiretas entre os EUA e o Irã na semana passada, nas quais as partes concordaram em elaborar uma estrutura para um possível acordo. Uma autoridade dos EUA afirmou que as discussões resultaram em um "progresso muito bom".

Perguntado pela Time se ele estava disposto a se encontrar com o líder supremo iraniano Ali Khamenei, um linha-dura antiocidental que tem a última palavra sobre todas as principais políticas estatais, ou com o presidente reformista Masoud Pezeshkian, Trump respondeu: "Claro".

As conversações em nível de especialistas devem ser retomadas no sábado em Omã, que tem atuado como intermediário entre os adversários de longa data, com uma terceira rodada de discussões nucleares de alto nível planejada para o mesmo dia.

Israel, um aliado próximo dos EUA e o principal inimigo do Irã no Oriente Médio, descreveu o crescente programa de enriquecimento de urânio da República Islâmica -- um caminho em potencial para bombas nucleares -- como uma "ameaça existencial".

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, pediu um desmantelamento completo das capacidades nucleares do Irã, dizendo que medidas parciais não serão suficientes para garantir a segurança de Israel.

Questionado na entrevista se ele estava preocupado que Netanyahu pudesse arrastar os Estados Unidos para uma guerra com o Irã, Trump disse: "Não".