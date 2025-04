Lula diz desejar que próximo papa compartilhe os mesmos valores de Francisco

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse no funeral do papa Francisco neste sábado desejar que o próximo pontífice compartilhe os mesmos valores de seu antecessor em relação à justiça social.

"Tinha apreço muito grande pelo comportamento como homem e como religioso do papa Francisco", disse em entrevista a jornalistas depois da missa fúnebre no Vaticano. "Quisera Deus que o próximo papa fosse igual a ele, com o mesmo coração dele e com os mesmos compromissos religiosos dele, com o mesmo compromisso com o combate à desigualdade que tinha o papa Francisco."

Além de Lula, outros presidentes, membros da realeza e milhares de pessoas de luto compareceram ao funeral neste sábado para se despedirem do papa Francisco, que ocupou o posto por 12 anos e morreu aos 88 anos na segunda-feira após sofrer um derrame.