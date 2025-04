Trump pede que Rússia pare com ataques e diz que Zelenskiy pode ceder a Crimeia

"Isso precisa acontecer logo", disse Rubio ao programa da NBC "Meet the Press". "Não podemos continuar a dedicar tempo e recursos a esse esforço se ele não for concretizado."

Trump e Zelenskiy, em Roma para o funeral do papa Francisco, reuniram-se em uma basílica do Vaticano no sábado para tentar retomar os esforços para acabar com a guerra na Ucrânia. A reunião foi a primeira entre os dois líderes desde um encontro furioso no Salão Oval da Casa Branca em fevereiro e ocorre em um momento crítico nas negociações que visam pôr fim ao conflito.

Trump repreendeu o presidente russo, Vladimir Putin, após essa reunião, dizendo nas mídias sociais que "não há motivo" para a Rússia disparar mísseis em áreas civis.

Em uma entrevista pré-gravada que foi ao ar no programa da CBS "Face the Nation" no domingo, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que a Rússia continuaria a alvejar locais usados pelos militares da Ucrânia.