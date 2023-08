França proíbe que alunos usem túnica muçulmana nas escolas

A discussão em torno da proibição da túnica muçulmana abaya nos estabecimentos de ensino, anunciada pelo novo ministro francês da Educação, Gabriel Attal, ganhou destaque nos jornais franceses desta segunda-feira (28). A decisão foi tomada após a constatação do aumento do número de alunos que usavam a vestimenta, principalmente no ensino fundamental e médio.

"Decidi que o uso da abaya será proibido na escola", respondeu categórico o ministro em uma entrevista ao canal TF1, na noite de domingo (27). "Quando entramos em uma sala de aula, não devemos ser capazes de identificar a religião dos alunos olhando para ele", explicou.

A lei que proíbe o uso de símbolos religiosos nos estabelecimentos de ensino franceses, adotada em março de 2004, garante a aplicação do princípio da laicidade no país.