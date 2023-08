Atirador com 'ódio racial' mata três pessoas negras na Flórida

O crime foi motivado por "ódio racial", informaram autoridades locais. "Seu alvo era um determinado grupo de pessoas, os negros, que ele disse que queria matar. E isso está muito claro", disse o xerife TK Waters sobre o atirador.

O autor do ataque era um homem de cerca de 20 anos, que havia escrito manifestos detalhando "sua ideologia repugnante do ódio", destacou Waters, em entrevista coletiva. O tiroteio aconteceu pouco antes das 14h, em uma loja próxima da Universidade Edward Waters, historicamente frequentada por negros.

O atirador abriu fogo com duas armas. Uma pistola de modelo Glock e um rifle AR-15, segundo o xerife. A polícia também informou que as armas não eram dos pais do atirador e que ainda não se sabe como ele as conseguiu.

Nas redes sociais, o homem publicou textos racistas antes de cometer o massacre, segundo a agência Associated Press. Ele também deixou registros escritos indicando que cometeu os assassinatos devido ao aniversário de cinco anos de outro caso envolvendo um atirador que abriu fogo durante um torneio de videogame em Jacksonville. Na ocasião, duas pessoas foram mortas antes de o atirador também se matar com um tiro.

As autoridades não divulgaram o nome do atirador. "Eu adoraria identificá-lo, mas não o estamos identificando porque não temos uma identificação positiva", disse Waters.

O xerife disse que o atirador agiu sozinho e que não havia evidências de que ele fizesse parte de um grupo maior. A Polícia Federal americana irá investigar o ataque como um crime de ódio, ressaltou Sherri Onks, agente especial do FBI na localidade de Jacksonville.