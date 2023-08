Rússia diz ter encontrado DNA e confirma morte de Prigozhin

O governo da Rússia disse hoje ter confirmado que o líder do grupo mercenário Wagner, Yevgeny Prigozhin, morreu na queda de um avião nesta semana. O comitê investigativo do país afirmou que concluiu exames genéticos e que as amostras de DNA correspondem à lista de passageiros da aeronave.

O que aconteceu

O material genético encontrado no local da queda do avião condiz com a lista de passageiros da aeronave, disse o governo russo em nota, sem fornecer mais detalhes.