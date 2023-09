Pernambucana conquista paladar de portugueses com queijo coalho

Muito consumido no nordeste do Brasil, o queijo coalho está presente em diversos pratos tradicionais da região, como na sobremesa cartola ou no escondidinho de carne de charque ou de camarão, por exemplo.

"A gente come queijo coalho na praia, na rua, nos eventos, com cuscuz, com pão, com tapioca", explica Maria.

Queijo coalho na mala

Há oito anos, mesmo morando em Portugal, Maria continuava dona de uma empresa com sede no Recife, o que exigia dela idas frequentes à capital pernambucana, de onde sempre trazia, na mala, algumas iguarias típicas do lugar onde nasceu. Foi depois de uma dessas viagens que surgiu a ideia de produzir queijo coalho em terras lusitanas.

Segundo a empresária, em 2015 não existia queijo coalho no país. Para matar a saudade da comida da terra natal, ela trazia, na mala, carne de sol e queijo coalho embalados a vácuo. "Numa dessas idas e vindas, quando cheguei, meu esposo perguntou: 'Você trouxe o meu queijo?'". Maria não tinha tido tempo para comprar o produto, mas prometeu fazer o queijo de tradição nordestina.

Para colher mais informações sobre a produção artesanal do queijo coalho, Maia recorreu a parentes que têm pequenos laticínios - empresas de produtos derivados do leite - no interior de Pernambuco. O passo seguinte foi comprar a matéria-prima de uma vacaria e produzir, em casa, o próprio queijo coalho. A prova do produto ficou por conta do marido e dos vizinhos.