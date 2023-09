Lula volta atrás e diz que cabe à Justiça decidir sobre prisão de Putin em viagem ao Brasil

"Eu não tenho noção de quanto vai custar no Brasil. Eu li uma matéria esses dias que dizia que no Brasil a quantidade de dinheiro que está prevista para O G20 é menor do que a que foi investida aqui na Índia. E é menor do que o que foi investido, não sei se na Argentina ou outro lugar, mas deixa eu dizer uma coisa para você, é importante você fazer uma pergunta um pouco diferente (...) Qual será o retorno desse G 20 para os negócios da Índia? Eu acho que foi um investimento extraordinário", disse Lula ressaltando a quantidade de chefes de Estado e de acordos entre países fechados durante o evento, entre eles, sobre o etanol entre Brasil e Índia.

O presidente brasileiro também voltou a defender a exploração, para fins de pesquisa, por ora, na Foz do Rio Amazonas. "O Brasil vai ter as suas posições e o Brasil vai fazer aquilo que o Brasil entender que seja correto fazer", insistiu. "O Brasil não vai deixar de pesquisar (...) Se encontrar as riquezas que se pressupõem que existam lá, aí é uma decisão de Estado. Se você vai explorar ou não."

"Você não pode ser proibido de pesquisar. Se tiver o que se imagina que tem lá, você pode discutir se vai utilizar ou não, se vai explorar ou não. Mas pesquisar, vamos pesquisar (...) o Brasil vai fazer aquilo que o Brasil entende do seu interesse soberano de fazer".

Sarkozy ou Macron?

Lula voltou ao tema do acordo com a União Europeia e disse que sua conclusão era possível, mas insistiu que para isso seria necessário que as negociações fossem feitas entre chefes de Estado e de governo e não com representantes do bloco. Ao falar sobre o atual presidente francês Emmanuel Macron, Lula se confundiu e chamou-o pelo nome do ex-presidente Nicolas Sarkozy.

"Eu sempre digo que quando a gente quer encontrar a solução para um acordo, a gente não manda emissário, a gente vai pessoalmente. A União Europeia tem as suas comissões que negociam (...) Na verdade, só os governos. Então eu quero sentar com Sarkozy, eu quero sentar com com Olaf Sholz. Eu quero sentar com o Sarkozy, ou melhor, o Macron. Ele que vai decidir as coisas. É só isso. Eu quero sentar pra saber o seguinte: então, onde é que está pegando esse acordo?