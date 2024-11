Bolsonaro tentou ser kid preto, mas falhou 2 vezes: 'Fui deixado pra trás'

Os 'kids pretos', conhecidos fora da caserna como "caveiras" são considerados a elite militar do Brasil. Vinculados ao Copesp, o grupo é reconhecido pelo treinamento em infiltração, resistência à tortura e operações de guerra irregular. O apelido vem do gorro preto usado em missões. O lema do grupo é "qualquer missão, em qualquer lugar, a qualquer hora e de qualquer maneira".

Bolsonaro exaltou o papel estratégico do Copesp durante o discurso. Ele afirmou que, além de realizar operações sigilosas, o grupo é fundamental para a dissuasão de ameaças. "Melhor do que uma boa operação é ter meios pela dissuasão de que o inimigo não ouse nos afrontar", declarou.

Investigações recentes

O general Mario Fernandes, que também discursou na sessão, foi preso na semana passada. À época comandante de Operações Especiais, Fernandes está sendo acusado de planejar os assassinatos do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Ele também é investigado por supostamente coordenar atos antidemocráticos no acampamento montado em frente ao QG do Exército, em Brasília, após as eleições de 2022.

Fernandes, ex-secretário-executivo do Palácio do Planalto, tornou-se figura-chave na investigação do golpe. Segundo a Polícia Federal, Fernandes desempenhava o papel de orientador estratégico para caminhoneiros, produtores do agronegócio e apoiadores bolsonaristas que mantinham acampamento em frente ao QG do Exército em Brasília, após as eleições de 2022.