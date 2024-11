Ostentação, disfarce e rota de fuga: como age gangue de falsos judeus em SP

Uma gangue que atacou ao menos sete prédios de luxo em um mês em Higienópolis, área nobre de São Paulo, tem planejado as suas ações, indicam investigações da Polícia Civil.

A estratégia envolve a análise do local, o monitoramento de comparsas enquanto o invasor age e a rota de fuga com o auxílio de carros que dão cobertura à ação, de acordo com o inquérito. Com base em vídeos de câmeras de segurança dos prédios invadidos e dados do WhatsApp dos suspeitos, os investigadores detalharam a forma de agir da quadrilha.

Nas imagens anexadas à investigação, os suspeitos tiram selfies e encaminham as imagens aos comparsas, como forma de confirmar o êxito da ação e de ostentar. A Polícia Civil já cumpriu um mandado de busca e apreensão no dia 5 deste mês e identificou três suspeitos. Agora, apura se o grupo usou os valores obtidos com os bens furtados para comprar um carro avaliado em mais de R$ 100 mil.