Em discurso na ONU, Lula critica desigualdade no mundo e cobra reforma no Conselho de Segurança

Lula defendeu ainda o jornalista australiano Julian Assange, preso por revelar segredos ultrassecretos do governo norte-americano. "Nossa luta é contra a desinformação e os crimes cibernéticos", disse.

Os conflitos armados na África e na Ucrânia também foram citados pelo brasileiro, que evitou criticar a Rússia de Vladimir Putin. "Não subestimamos as dificuldades para alcançar a paz. Mas nenhuma solução será duradoura se não for baseada no diálogo", disse o presidente brasileiro, que reforçou seu pedido de reforma do Conselho de Segurança da ONU.

"O Conselho de Segurança da ONU vem perdendo progressivamente sua credibilidade. Essa fragilidade decorre em particular da ação de seus membros permanentes, que travam guerras não autorizadas em busca de expansão territorial ou de mudança de regime. Sua paralisia é a prova mais eloquente da necessidade e urgência de reformá-lo, conferindo-lhe maior representatividade e eficácia"

Lula lembrou que "no ano passado os gastos militares somaram mais de US$ 2 trilhões" e "as despesas com armas nucleares chegaram a US$ 83 bilhões, valor vinte vezes superior ao orçamento regular da ONU."

"Estabilidade e segurança não serão alcançadas onde há exclusão social e desigualdade", martelou o chefe de Estado brasileiro.

Na quarta-feira, Lula tem um encontro bilateral com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, outra presença de destaque em Nova York.