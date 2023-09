Corpo a corpo: Centro Pompidou traz panorama da fotografia mundial junto com acervo de colecionador

Martin Karmitz é um dos nomes fortes do cinema francês. O produtor, distribuidor e dono da rede MK2 de cinemas em Paris é também um ávido colecionador de fotografias. O Centro Pompidou de Paris, o Beaubourg, traz um corpo a corpo entre a coleção Karmitz e o acervo do museu. A exposição vai até 25 de março de 2024.

Patrícia Moribe, em Paris

"Corpo a Corpo" é uma oportunidade especial para ver parte da coleção Karmitz (são mais de 1500 obras) em confronto com as do Beaubourg, que conta com quase cem mil imagens (60 mil negativos e 40 mil impressões).