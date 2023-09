As origens históricas da nova crise de Nagorno-Karabakh em cinco pontos

Em outras palavras, para os líderes de Karabakh, não poderia haver paz sem o reconhecimento total da independência da região ou sua ligação com a Armênia, sem concessões. Eles pagaram um alto preço por essa estratégia: Levon Ter-Petrossian foi substituído por Robert Kotcharian, seu primeiro-ministro e antigo presidente de Karabakh. Ele era um nacionalista pró-russo que achava que, enquanto a Armênia fosse aliada da Rússia, seria uma forma de seguro de vida, porque a Rússia precisava da Armênia na época como seu único aliado confiável na região do Cáucaso.

O problema é que o Azerbaijão cresceu gradualmente em poder: a partir de 2002, o gasoduto Baku (no Azerbaijão) - Tbilisi (na Geórgia) - Ceyhan (na Turquia) entrou em operação. O PIB do Azerbaijão começou a crescer, assim como seus gastos com armas. Entre 2000 e 2010, a diplomacia do Azerbaijão foi extremamente proativa, multilateral e forjou alianças com a Ásia, Israel, o Reino Unido e até mesmo a Rússia. Enquanto isso, os armênios confiaram sua segurança apenas à Rússia. Eles perderam o que os azeris conseguiram fazer: forjar alianças com todas as grandes potências, mesmo que sejam antagônicas (Paquistão e Israel, por exemplo). Os armênios continuam com a ilusão de que os russos estão lá como apoio para sempre.

4. A derrota armênia no pós-Covid sob os bombardeios turcos

RFI: Mas o contexto mudou em 2016 com a "Guerra dos Quatro Dias"...

Tigrane Yegavian: Em 2016, durante esses quatro dias, o Azerbaijão rompeu as defesas armênias e, após quatro dias, a Rússia negociou um cessar-fogo. Naquele momento, percebemos que o equilíbrio de poder havia mudado e que os armênios não tinham a vantagem militar. Então, quatro anos depois, veio a pandemia da Covid e as eleições nos Estados Unidos. O Azerbaijão lançou uma ofensiva, mas dessa vez a grande notícia foi que o exército turco estava com eles. Antes, o exército turco não estava presente no terreno, enviava assessores, mas não estava no comando.

Agora, o exército turco estava participando da guerra por meio de suas forças especiais, sua força aérea e os jihadistas que estava recrutando na Síria. Foi uma derrota total para os armênios, pois eles enfrentaram o exército turco e o exército azerbaijano, com equipamentos israelenses causando estragos em todos os sistemas de defesa antiaérea. Ao mesmo tempo, os russos não podem alienar a Turquia e o Azerbaijão, porque realmente precisam deles para seus interesses geoestratégicos. Portanto, os armênios se sentem um pouco abandonados pelos russos. Em Erevan, existe essa convicção de que a Rússia se afastou, porque o governo de Nikol Pachinian, que chegou ao poder em 2018 após uma revolução, tem uma agenda pró-ocidental. Para a Rússia, isso é inaceitável e, portanto, eles estão fazendo com que paguem.