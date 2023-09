Nova York vive dia de caos e população fica ilhada por inundações

Na manhã desta sexta-feira (29), por volta das 9h30 (hora local), os moradores do Brooklyn despertaram com um alerta pedindo que a população não deixasse suas casas a menos que fosse "extremamente necessário". "Cerca de 50mm de chuva já caíram na área Tri-state", alertava o meteorologista sênior do Weather Channel, Jonathan Erdmann. O Tri-State inclui todos os cinco distritos de Nova York, bem como o Hudson Valley e partes de Nova Jersey.

Luciana Rosa, correspondente da RFI em Nova York

"Isso já aconteceu antes, mas não com essa intensidade e duração", afirmou uma moradora do Brooklyn ao Weather Channel. "Eu nunca vi algo assim", completou outro vizinho. Uma garota que recolhia folhas que bloqueavam o escoamento da água próxima a sua casa disse que estava observando a inundação pela janela e não podia acreditar no que via.