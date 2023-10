A Armênia renunciará à aliança com a Rússia para fortalecer a relação com a Europa?

A passividade de Moscou durante o recente ataque militar do Azerbaijão, que deixou cerca de 600 mortos, é vista como uma traição? "Os russos dizem que são nossos amigos e querem nos proteger, mas é o contrário. Eles não fazem nada pela gente", acusa Ani, moradora de Yerevan. "Quando mais cedo a gente se livrar deles, melhor."

Mas, renunciar à aliança com a Rússia pode trazer riscos para a Armênia, diz um comerciante da capital. "É verdade, não é um aliado confiável. Porém, em caso de ruptura com o país, os russos vão interromper as relações comerciais e vão cortar o gás, pouco antes do inverno. E para quem vamos pedir gás, para o Azerbaijão?", questiona.

"Ninguém vai nos ajudar, certeza! Nikol Pachinian, nosso primeiro-ministro, pode se afastar da Rússia para se aliar aos ocidentais, mas isso não mudará nada. Os americanos e os europeus são bons na hora de fazer discursos, mas na prática, não fazem nada", diz Samvel Galstyan, morador de Tegh.

Para os opositores do primeiro-ministro Nikol Pachinian, a pouca reatividade da Rússia aos ataques do Azerbaijão está justamente relacionada ao afastamento entre Moscou e o governo armênio. A postura do governo russo durante o conflito levou inúmeros armênios a mudar de ideia sobre o aliado, considerado até agora como indispensável para a manutenção da segurança no país.

Na Armênia, o fluxo de refugiados de Nagorno-Karabakh cresceu e, de acordo com os últimos dados, cerca de 100 mil habitantes já deixaram o território para se refugiar do outro lado da fronteira. A população agora teme que Baku lance uma nova ofensiva para conquistar os territórios situados no sudeste do país.

Europa deve agir, diz especialista

Na semana passada, os separatistas anunciaram que a república autoproclamada de Nagorno-Karabakh deixará de existir em 1º de janeiro de 2024.