Guerra Israel-Hamas: populações de países árabes estão unidas pela "causa palestina"

A Liga dos 22 países árabes realiza uma reunião de emergência nesta quarta-feira (11) para tratar do conflito entre o Hamas e Israel. A situação dos palestinos na Faixa de Gaza provoca fortes reações no mundo árabe, por vezes discordantes entre os governos e as suas populações nas ruas.

Desde o ataque lançado no sábado (7) pelos extremistas do Hamas contra o sul de Israel, foram registradas mais de 1.200 mortes do lado israelense e 1.055 do lado palestino, de acordo com o último balanço. A operação militar israelita e o estado de sítio contra a Faixa de Gaza continuam, o que tem gerado desaprovação entre os estados árabes. Eles denunciam os ataques contra civis palestinos e exigem o fim da "agressão", conforme relata o correspondente da RFI no Cairo, Alexandre Buccianti.

As reações não são unânimes, contudo, quando se trata dos ataques contra Israel executados por movimentos palestinos armados dentro da operação batizada pelo Hamas de "Tempestade de Al-Aqsa" (nome da mesquita de Jerusalém que constitui o terceiro local mais sagrado de Israel), mais de um terço dos estados árabes que têm relações normalizadas com Israel condenaram os ataques a civis. Entretanto, culparam Israel pela violência, acusando o Estado judeu de ter bloqueado o processo de paz e de aumentar as provocações contra os palestinos.