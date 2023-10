Ameaça de bomba fecha o Museu do Louvre em Paris; França entra em estado de 'emergência'

Os turistas que tentaram visitar o Museu do Louvre, neste sábado (14), não puderam entrar. O maior museu do mundo fechou as portas excepcionalmente ao meio-dia "por razões de segurança", em um contexto de alerta máximo contra terrorismo na França, após um ataque islâmico na sexta-feira (13), no norte do país.

A porta-voz do Ministério do Interior, Camille Chaize, indicou que o Louvre foi evacuado após uma ameaça de bomba. Imagens feitas no local mostram uma grande concentração de policiais e fitas de interdição aos pedestres, que não puderam se aproximar da famosa pirâmide de vidro. Ruas do entorno do museu também foram fechadas.

"O Louvre recebeu uma mensagem escrita, informando sobre um risco para o museu e para seus visitantes", e "optamos por esvaziá-lo e fechá-lo durante todo o dia para proceder uma verificação", confirmaram as autoridades, após o anúncio do fechamento da instituição ter sido publicado na rede social X (antigo Twitter).