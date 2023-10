Venezuela: governo e oposição chegam a acordos parciais às vésperas das primárias

Um dos pontos do documento determina que as eleições presidenciais de 2024 sejam realizadas após o segundo semestre e não antes, conforme rumores que pairavam entre grupos políticos.

Para analistas, a reunião em Barbados foi significativa e firmou bases para uma disputa presidencial "mais transparente e limpa" que a de anos anteriores. Especialistas destacam que houve uma flexibilização, um sinal de que o governo de Nicolás Maduro está disposto a fazer concessões visando o fim das sanções impostas ao país.

Participaram da reunião representantes de Estados Unidos, União Europeia, Rússia, México, Noruega e Brasil, representado por Celso Amorim, assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais.

O que prevê os acordos?

Visando o pleito presidencial, as partes acordaram que cada ator político pode selecionar seus candidatos presidenciais de maneira livre e de acordo com seus mecanismos internos. Ambos os grupos deverão promover, junto ao máximo órgão eleitoral, um conjunto de garantias eleitorais para as presidenciais. No entanto, o documento não abre espaço para que inabilitados políticos possam postular a cargos.

Outra cláusula determina que as eleições presidenciais devem ser realizadas no segundo semestre de 2024, e não antes conforme sugeriam rumores. Um dos pontos mais importantes entre os doze tópicos do acordo parcial está a solicitação e convite a missões técnicas de observação eleitoral, dentro do marco legal, para acompanhar as eleições e garantir sua legalidade.