Campanha eleitoral argentina será "marcada por incertezas", após vitória de Massa no 1º turno

O final dessa disputa é incerta. Com 98,5% das urnas apuradas, Sergio Massa vence com 36,7% dos votos válidos, pouco menos de sete pontos acima de Javier Milei, com 30%.

A maior derrotada foi Patricia Bullrich que ficou com 23,8%, e pertence à maior coalizão opositora, Juntos pela Mudança". No começo da campanha, ela era a grande favorita, mas terminou na maior decepção política, perdendo seis pontos.

Sergio Massa tinha tudo para perder: é ministro da Economia de um país à beira da hiperinflação e tem aliado políticos que, nas últimas semanas, foram rodeados de escândalos de corrupção.

No entanto, ganhou com 16 pontos de vantagem na província de Buenos Aires, onde se concentra 39% dos eleitores do país. Também recuperou 6 das 16 províncias nas que tinha perdido nas primárias em 13 de agosto.

A extrema-direita de Javier Milei ficou estagnada. Não diminuiu, mas também não cresceu em quantidade de votos e perdeu seis províncias onde tinha ganho.

Nenhuma pesquisa apontava Sergio Massa como vencedor. Javier Milei, que pretendia ganhar no primeiro turno, acabou em segundo lugar, quando todas as sondagens apontavam a sua liderança.