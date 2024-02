Com oposição da Hungria, líderes da UE se reúnem para tentar desbloquear € 50 bilhões à Ucrânia

Os agricultores europeus, principalmente os franceses, estão sujeitos a normas mais rigorosas do que os produtores e criadores sul-americanos, especialmente em termos de proteção ambiental. Paris tentou convencer Bruxelas a suspender as negociações com o Mercosul.

A Comissão Europeia, no entanto, contrariou as recentes declarações do presidente francês, Emmanuel Macron, e afirmou que busca consenso na questão agrícola para concluir as negociações. Embora as críticas de Macron justifiquem o impacto negativo que um futuro acordo com o Mercosul teria nos agricultores franceses, a Alemanha, Espanha e a própria presidente do executivo europeu, Ursula von der Leyen, têm se manifestado a favor da conclusão das negociações com o bloco sul-americano.