Agricultores poloneses despejam cereais da Ucrânia em estradas gerando nova crise entre Kiev e Varsóvia

Esta ação provocou fortes reações na Ucrânia, país com grande tradição agrícola que enfrenta há dois anos a invasão russa e onde milhões de pessoas morreram entre 1932 e 1933, durante a Grande Fome (Holodomor) organizada pelo regime stalinista.

O Ministério da Política Agrária ucraniano declarou segunda-feira num comunicado de imprensa que "denuncia veementemente" a "destruição deliberada" de cereais que "não tem nada a ver com protestos pacíficos, seja do ponto de vista jurídico ou moral".

"Estamos acompanhando de perto a investigação deste incidente e esperamos que os autores sejam rapidamente identificados e punidos", acrescentou.

Agricultores poloneses pararam um caminhão que transportava cereais ucranianos no domingo (11) quando atravessava a fronteira e despejaram sua carga, em protesto contra o que consideram concorrência desleal por parte dos ucranianos.

Nas imagens, que foram compartilhadas nas redes sociais, pilhas de cereais, muitas vezes cobertas com uma bandeira da UE, são despejadas no meio de uma estrada. Manifestações foram organizadas em toda a Polônia para protestar contra a concorrência da Ucrânia e as pesadas regulamentações europeias.

A polícia polonesa disse que estava investigando o caso. As provas recolhidas "serão enviadas hoje ao gabinete do procurador distrital de Chelm para uma avaliação do direito penal relativamente aos procedimentos adicionais neste caso", disse à AFP a porta-voz da polícia local, Ewa, Czyz.