Narcotráfico na França teve "crescimento sem precedentes" com influência de grupos sul-americanos

Sob o título "Radiografia de uma França ameaçada pelo tráfico de drogas", o jornal Le Monde traz nesta segunda-feira (12) uma análise do relatório "O estado da ameaça representada pelo tráfico de drogas" do Escritório Antidrogas (Ofast), a agência responsável por coordenar a luta contra o tráfico de drogas na França, que descreve o papel dos grupos criminosos estrangeiros e franceses. O estudo de 80 páginas decifra os desafios do narcotráfico no país que começariam na América do Sul.

O Le Monde afirma que o relatório do Escritório Antidrogas francês é tão impressionante que poderia ser uma de análise econômica exaltando um mercado com "crescimento sem precedentes", já que, segundo o documento, tratam-se de "produtos" cujo valor aumenta 30 vezes após atravessarem o Atlântico. A versão de 2023 do relatório da Ofast concentra-se principalmente nos campos de coca da Colômbia, que nunca produziram tanta cocaína (1.738 toneladas em 2022, um aumento de 24% em relação a 2021).

De acordo com o estudo, a produção maciça, juntamente com a de outras drogas tradicionais como maconha e heroína, além de substâncias sintéticas fabricadas na Europa, são as "sementes" do tráfico de drogas que afetam o território francês. A França seria tanto um país de trânsito quanto um lugar onde as drogas são consumidas, e agora, segundo o levantamento, passa a ser considerado um importante ponto de ação para grupos do crime organizado.