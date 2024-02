Pressão internacional por acordo entre Israel e Hamas aumenta após anúncio de ofensiva em Rafah

Na segunda-feira (12), ele reiterou sua determinação de continuar a "pressão militar até a vitória completa" sobre o Hamas, cujo "último reduto" é Rafah, a fim de libertar "todos os nossos reféns".

Poucas horas antes, Israel havia libertado dois reféns israelenses-argentinos em Rafah, na fronteira com o Egito, em uma operação noturna acompanhada de bombardeios que deixaram cerca de cem mortos, segundo as autoridades do movimento islâmico palestino, que está no poder em Gaza desde 2007.

Nesta terça-feira, o exército israelense anunciou a morte de três soldados nos combates na Faixa de Gaza, elevando para 232 o número de soldados israelenses mortos desde o início da operação terrestre, em 27 de outubro.

Situação humanitária "insuportável"

Os Estados Unidos, principal aliado de Israel, se opõem a uma operação em grande escala sem solução para os civis presos na fronteira, atualmente fechada, com o Egito, no extremo sul do território. O presidente dos EUA, Joe Biden, pediu às forças israelenses que apresentem um plano "confiável" para poupar os civis em Rafah, que estão "expostos e vulneráveis". O pedido foi feito durante uma reunião na Casa Branca na segunda-feira com o rei jordaniano Abdullah II.

"Nos últimos quatro meses, desde que a guerra começou, os palestinos sofrem também uma dor e perdas inimagináveis. Entre os mais de 27 mil palestinos mortos neste conflito, há muitos civis inocentes e crianças, milhares de crianças. Centenas de milhares de pessoas não têm mais acesso a alimentos, água e outros serviços básicos", declarou Biden.