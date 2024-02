Em reunião do G20, ministro Mauro Vieira critica gastos militares e paralisia do Conselho da ONU

Diante de uma plateia de ministros de relações exteriores das 20 maiores economias do mundo, representantes de outros países e organismos internacionais convidados, Mauro Vieira disse que o Brasil está profundamente preocupado com a situação atual no tocante a paz e segurança. E destacou estimativas que apontam para um número recorde de conflitos em andamento no mundo - mais de 170 -, enquanto as tensões geopolíticas continuam aumentando.

Gastos com armas

O ministro ressaltou que o Brasil não aceita um mundo em que as diferenças são resolvidas pelo uso da força militar. "Uma parcela muito significativa do mundo fez uma opção pela paz e não aceita ser envolvida em conflitos impulsionados por nações estrangeiras. O Brasil rejeita a busca de hegemonias, antigas ou novas. Não é do nosso interesse viver em um mundo fraturado", salientou.

A reunião plenária começou com atraso de quase meia hora.

O monistro ainda destacou que não é razoável que o mundo ultrapasse - e muito - a marca de US$ 2 trilhões em gastos militares a cada ano. "A título de comparação, os programas de ajuda da Assistência Oficial ao Desenvolvimento permanecem estagnados em torno de US$ 60 bilhões por ano - menos de 3% dos gastos militares. Os desembolsos para combater mudanças climáticas, sob o amparo do Acordo de Paris, mal conseguem alcançar os compromissos de US$ 100 bilhões por ano, portanto menos de 5% dos gastos militares", disse.

"À medida que o G20 avança nas discussões sobre seu papel diante das tensões internacionais em curso, encorajo todos os países a iniciarem o diálogo reiterando seus compromissos sob a Carta das Nações Unidas e rejeitando publicamente o uso da força, a intimidação, as sanções unilaterais, a espionagem, a manipulação em massa de mídias sociais e quaisquer outras medidas incompatíveis com o espírito e as regras do multilateralismo como meio de lidar com as relações internacionais", destacou.