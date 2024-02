Bares de luxo em Dubai agora oferecem gelo de icebergs: um exemplo de emissões de CO2 evitáveis

O uso do gelo, explica Sevestre, faz parte das tradições dos povos locais e ele já é explorado por diversas pequenas e médias empresas. A especialista confirma que este gelo demora mais a derreter e resulta em uma das águas mais puras que existem no mundo, com frequência recompensadas com prêmios de 'sommeliers' de água mineral.

"Na Groenlândia, usar o gelo das calotas glaciais, dos icebergs, é uma coisa bem tradicional. É cultural, na verdade: é uma fonte de água pura. Mas é claro que enviar este gelo longe, para Dubai, nos Emirados, só pode ser prejudicial ao meio ambiente, mesmo que a empresa diga se esforçar para baixar ao máximo a pegada de carbono dessa operação", afirma. "Tenho a impressão de que eles estão subestimando o impacto negativo da atividade deles para o meio ambiente."

Emissões desnecessárias

Sevestre avalia que não é necessariamente o fato de recuperar este gelo que gera um impacto ambiental, mas sim a mensagem que a atividade transmite, em contrassenso com os esforços que todos os setores estão obrigados a fazer para cortar as suas emissões de gases de efeito estufa. No caso da Artic Ice, essas emissões vêm do transporte, mas também da criação de uma necessidade de consumo "absolutamente dispensável", na visão da glacióloga.

"O impacto negativo ocorre porque gera emissões simplesmente desnecessárias. Acho importante compreendermos que hoje estamos tentando tudo que podemos, e espero que seja verdade, para reduzirmos a nossa pegada de carbono", aponta. "Neste sentido, eu acredito que devemos seguir pelo caminho do que é suficiente -e não precisamos de mais cubos de gelo da Groenlândia em Dubai."

Nas redes sociais, a iniciativa da Artic Ice gerou revolta, com internautas denunciando a "pior ideia do século" e afirmando que "o projeto dá nojo". O cofundador da empresa Malik V Rasmussen contou ao jornal The Guardian que chegou a receber ameaças de morte dos usuários mais radicais.