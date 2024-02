Bloqueio do rio Sena durante Olimpíada de Paris preocupa produtores de cereais que dependem do transporte

Mesmo assim, a interrupção durante as Olimpíadas de 2024 desperta indignação, já que as medidas não evitarão prejuízos consideráveis para os agricultores: o mês de julho é um dos períodos mais importantes do ano para eles, ao marcar o início da colheita.

"Os cereais são uma grande potência na agricultura francesa, são um elemento da soberania nacional, europeia e também internacional. Portanto, não seria compreensível que houvesse bloqueios ao ponto de não podermos entregar aos nossos clientes de fora ou dentro das nossas fronteiras", disse o ministro da Agricultura francês, Marc Fesneau.

Um grupo de trabalho foi criado para identificar as consequências econômicas das perturbações no tráfego fluvial. Nos próximos meses, as discussões continuarão entre o executivo e os representantes do setor.