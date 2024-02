Comissão Europeia cede a agricultores e apresenta flexibilização de exigências ambientais

Os produtores rurais iniciaram uma onda de protestos no começo de janeiro, da Espanha à Polônia, denunciando o que consideram um fardo excessivo de obrigações ambientais. A UE insiste que ouviu as queixas e iniciou um "diálogo estratégico" com representantes dos agricultores e da indústria agrícola, em uma tentativa de acalmar os ânimos e aliviar os protestos.

Quais são as medidas?

As propostas lançadas nesta quinta-feira serão discutidas pelos ministros da Agricultura da UE na segunda-feira (26). A comissão planeja alterar a forma como os controles funcionam, para reduzir em 50% o número de inspeções que os agricultores recebem.

Os agricultores de toda a Europa exigem o fim das restrições à produção agrícola, com medidas para reduzir a burocracia na agricultura, no contexto da Política Agrícola Comum (PAC).

A ideia é "racionalizar e melhorar a avaliação do monitoramento de superfície" graças à "análise automatizada de imagens" do programa europeu de satélites Copernicus, para "reduzir as inspeções nas explorações agrícolas" e "ajudar os agricultores a evitar erros".

Outra proposta visa isentar as pequenas explorações agrícolas com menos de 10 hectares dos controles ligados ao cumprimento das condições ambientais. A Comissão Europeia propõe, ainda, alterar as obrigações de manutenção de áreas dedicadas a pastagens permanentes, a fim de moderar a perda de rendimento que isso implica para antigos criadores convertidos para outras culturas.