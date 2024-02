Polícia francesa desmantela rede de pedofilia na internet que fez mais de 120 vítimas no país

Seis homens, com idades entre 36 e 61 anos, foram indiciados por pornografia infantil, incluindo um na Bélgica.

A rádio France Inter informou que entre os suspeitos, estavam vários que já eram fichados por atos semelhantes. Alguns são pais de família.

A polícia disse ainda que, entre os presos, há indiciados pelo estupro de uma menor de 15 anos e pelo incentivo à prostituição de menores, informou a AFP.

Um dos homens era administrador de dois grupos de troca de fotos e vídeos de pedofilia no serviço russo de mensagens online ICQ. Os outros cinco eram membros desses grupos.

"Ameaças, chantagem, assédio"

A France Inter informa ainda que as investigações tiveram início quando agentes da cidade de Orleans, na região central do país, descobriram um grupo na internet, em agosto de 2022, no qual fotos de menores eram oferecidas. As imagens eram ambíguas, mas ainda não criminosas nesta fase.