"Se os EUA disserem para Israel parar, será a primeira vez que ouvirão 'não'", diz ex-embaixador

RFI: Este veto americano é um sinal de que, apesar das diferenças de opinião entre os dois países, o apoio dos Estados Unidos a Israel permanece inabalável?

Michael Oren: Existem duas políticas que permaneceram praticamente inalteradas. A primeira é sobre o fornecimento de munições, e o governo Biden não só forneceu munições, mas também acelerou as entregas, contornando o Congresso. A outra é vetar pedidos de cessar-fogo no Conselho de Segurança.

Mas nos bastidores, a posição dos Estados Unidos em Gaza mudou. Durante a sua visita a Israel em janeiro, o secretário de Estado foi muito crítico. Foi um momento novo, porque nos dias 8, 10, 11 ou 12 de outubro [após os ataques promovidos pelo Hamas em Israel], os Estados Unidos estavam na mesma linha que nós: destruir o Hamas. Mas a nova posição da América é garantir que os acontecimentos de 7 de outubro nunca mais aconteçam.

É uma linha muito diferente. Nos bastidores, os americanos me diziam que achavam que os objetivos de Israel eram irrealistas, que o Hamas não podia ser completamente destruído e que tinha de haver uma solução diplomática que pudesse envolver integrantes tecnocratas do Hamas. Pessoas responsáveis ??pela água e pela eletricidade, por exemplo, dentro de um governo de unidade palestina. Esta é uma posição muito diferente da de Israel, que permanece inalterada: destruir o Hamas.

Como o senhor explica esta inflexão americana em relação a Israel depois que, no início da guerra, os Estados Unidos demonstraram total apoio ao governo israelense?

Houve um ponto de inflexão no final de novembro, quando o governo começou a falar com duas vozes muito diferentes. Por um lado, John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, disse que apoiava fortemente o objetivo israelense de destruição do Hamas e minimizava as vítimas civis. Durante um certo tempo, o presidente Biden ficou do lado de John Kirby. Mas, por outro lado, o Departamento de Estado, e em particular o secretário de Estado Blinken, estavam cada vez mais preocupados com o número de vítimas palestinas. Ele começou a dizer que palestinos demais estavam morrendo.