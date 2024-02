Análise: Morte de Navalny é mais uma prova da tirania sem limites de Putin

Apesar de a viúva Yulia Navalnaya ter declarado que vai continuar a luta de oposição ao regime de Putin, a perda foi grande.

"Na guerra criminosa na Ucrânia, o líder do Kremlin passou a se sentir intocável. Nada o afeta, nem criticas ocidentais, nem os protestos, cada vez mais reprimidos, de uma população anestesiada pela propaganda ou agredida em público quando deposita flores em uma calçada", diz a revista francesa L'Express.

A publicação relembra o acidente de helicóptero que matou o poderoso Evgueni Prigozhin, ex-confidente de Putin e líder mercenário paramilitar do grupo Wagner, que cometeu a imprudência de organizar uma rebelião contra o Kremlin em agosto de 2023.

Mas L'Express aponta que a morte de Navalny faz surgir as evidências de um regime que está perdendo legitimidade e de um ditador paranoico. "A morte de Navalny é o sinal de que o sistema tem medo de um cigarro da oposição mal apagado, que poderia levar à explosão do esterco politico", diz o cientista político russo Vladimir Pastukhov, citado pela revista.

Relatos da descida aos infernos

A revista L'Obs destaca trechos do diário de Navalny desde que foi encarcerado na Sibéria, publicados em russo no Instagram por meio dos advogados do ativista. "Estou ainda na primeira metade da apaixonante transformação de 'esqueleto que mal consegue andar' a 'um homem apenas faminto'", escreveu em 2 de maio de 2021. "Sou considerado um gênio, capaz de comandar uma rede criminosa", ironizou.