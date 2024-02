Imã tunisiano deportado por apologia ao ódio aciona tribunais para retornar à França

Darmanin disse no X nesta quinta-feira que a expulsão do imã era "prova de que a lei de imigração (recentemente aprovada), sem a qual uma expulsão tão rápida não teria sido possível, torna a França mais forte". "A firmeza é a regra", acrescentou o ministro francês, denunciando um "imã radical" cujas observações eram inaceitáveis.

Negando categoricamente qualquer "insulto à comunidade judaica ou à bandeira francesa", ele disse que as autoridades de sua cidade o conheciam como "um homem de paz, equilibrado". "Nunca defendi o ódio ou o radicalismo - pelo contrário, todos me conhecem", acrescentou.

"Minha expulsão foi resultado de uma decisão arbitrária do Ministro do Interior. Darmanin está tentando criar um burburinho em torno da lei de imigração usando Mahjoub Mahjoubi", retrucou o imã, enfatizando a rapidez da decisão de expulsão.

Mahjoubi acrescentou: "Darmanin está coletando apoiadores no [partido de extrema direita] Reunião Nacional, com as eleições europeias chegando" em junho, num momento em que õ partido governista está atrás do RN nas pesquisas.

(Com AFP)