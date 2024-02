Agricultores franceses tentam "expulsar" Macron de feira agropecuária e entram em confronto com a polícia

Dezenas de manifestantes invadiram o Salão da Agricultura, a principal feira agropecuária da França, e entraram em confronto com a polícia no sábado (24), em Paris. O presidente francês Emmanuel Macron tinha prevista uma visita e chegou cedo ao local para se reunir com sindicatos de agricultores, sob forte presença policial. A abertura ao público, marcada para as 9h, teve que ser adiada. Os manifestantes eram produtores rurais que afirmavam querer "expulsar" Macron do evento.

A abertura da 60° edição do Salão Internacional da Agricultura da França foi marcada por confusão e tumultos. Quando Emmanuel Macron chegou ao parque de exposições de Paris, por volta das 8h da manhã, no sábado, manifestantes invadiram o local, antes da abertura oficial do evento.

Entre os manifestantes estavam representantes da Coordenação Rural, da Federação Nacional de Sindicatos de Produtores Agrícolas (FNSEA) e dos Jovens Agricultores. Os manifestantes procuraram o presidente nos corredores da exposição agropecuária e entraram em confronto com a polícia que tentou detê-los.