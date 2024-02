Corpo de Alexei Navalny é entregue à família sem garantias de que funeral poderá ser realizado

O corpo do opositor russo Alexei Navalny, que morreu na prisão, na Rússia, em 17 de fevereiro, foi entregue a sua mãe, de acordo com sua porta-voz Kira Yarmych na rede social X neste sábado (24). Ela acrescentou que não sabia se "as autoridades impedirão que (o funeral) se realize como a família deseja e como Alexei merece".

Na manhã de sábado, Yulia Navalnaya, esposa de Navalny, que prometeu continuar a luta pelo seu marido, acusou o presidente russo Vladimir Putin de impedir que o corpo fosse entregue à família.

Kira Yarmych disse que Lyudmila Navalnaya, mãe do opositor, estava em Salekhard, capital do distrito de Iamália-Nenetsia, região do Ártico onde seu filho morreu. Ele estava detido em uma das prisões mais duras da Rússia.