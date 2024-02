Milhares de pessoas se manifestam na Europa em apoio à Ucrânia, no dia em que guerra completa dois anos

Milhares de pessoas manifestaram seu apoio à Ucrânia no sábado (24) na Europa, no segundo aniversário da invasão russa, mas, de acordo com uma pesquisa, apenas uma pequena parte da opinião pública europeia acredita em uma vitória de Kiev.

Na Alemanha, cerca de 5 mil pessoas, segundo a polícia, se manifestaram em Berlim carregando bandeiras ucranianas ou faixas onde estava escrito "Defenda a Ucrânia" ou "Arme a Ucrânia agora".

O mesmo número de pessoas protestou também em Colônia e milhares de outros foram registados em Frankfurt, Munique e Stuttgard.