Negociações indiretas entre Israel e o Hamas sobre cessar-fogo avançam; israelenses pressionam governo

4 - O Hamas acredita que nesta primeira fase do acordo as tropas israelenses devem se retirar do centro das cidades da Faixa de Gaza. Além disso, Israel deve permitir o retorno da população do norte do território que foi deslocada para o sul. Uma das exigências do grupo é que Israel retire as barreiras militares que hoje dividem Gaza.

Até o momento, no entanto, não há uma posição oficial por parte do Hamas. Inclusive há relatos contraditórios negando os avanços nas negociações. O Hamas tem afirmado desde as primeiras conversas indiretas que só tem interesse num acordo caso ele esteja vinculado a dois movimentos que Israel se recusa a fazer: retirar as tropas de toda a Faixa de Gaza e dar a guerra por encerrada.

Pressão doméstica dos israelenses

Internamente em Israel, a população aumenta a pressão sobre o governo. As manifestações que acontecem sempre nas noites de sábado têm mudado de pauta. Ou melhor, tem acrescentado demandas. Se durante este período de guerra os protestos exigiam um acordo imediato por parte da coalizão de Netanyahu, agora a política entrou de vez na agenda. E o alvo é justamente o primeiro-ministro.

Os manifestantes colocam na conta de Netanyahu as falhas de segurança que levaram aos ataques do Hamas em 7 de outubro e também o acusam de jogar com a vida dos reféns. Isso porque um acordo que liberte os israelenses pode levar ao fim da coalizão, já que alguns dos ministros que compõem o governo ameaçam abandoná-lo a depender dos compromissos assumidos.

E aí a coalizão poderia perder a maioria das cadeiras do Knesset, o parlamento, o que levaria o país a novas eleições - resultado que Netanyahu não quer, uma vez que as pesquisas mostram que o partido dele, o Likud, pode vir a perder quase metade das cadeiras.